BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,036195
|-0,50
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010168
|-0,30
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,068849
|-0,27
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,044975
|-0,24
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,060815
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015454
|-0,92
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013670
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029775
|-2,53
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,057668
|-2,45
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019232
|-2,38
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,056588
|-2,28
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,090810
|-2,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024097
|-1,95
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020689
|-1,34
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,019757
|-1,21
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011638
|-1,16
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,040425
|-1,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011159
|-1,65
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016685
|-1,54
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016210
|-1,53
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023802
|-1,53
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,013031
|-0,96