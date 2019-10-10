Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

24 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036195 -0,50 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036195 -0,50
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010168 -0,30
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,068849 -0,27
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,044975 -0,24
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,060815 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015454 -0,92
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013670 -0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029775 -2,53
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057668 -2,45
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019232 -2,38
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,056588 -2,28
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,090810 -2,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024097 -1,95
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020689 -1,34
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,019757 -1,21
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011638 -1,16
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040425 -1,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011159 -1,65
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016685 -1,54
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016210 -1,53
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023802 -1,53
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013031 -0,96
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:30 Kaynak: AA
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