Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035796 -1,10 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035796 -1,10
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,069541 -0,89
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,063457 -0,88
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,097900 -0,78
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,085243 -0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015366 -0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029337 -1,47
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055963 -1,10
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019051 -0,94
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,055022 -0,92
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,104046 -0,92
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016467 -1,19
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016611 -1,19
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016444 -1,18
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015902 -1,14
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016368 -1,08
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016618 -0,40
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016148 -0,38
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023716 -0,36
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011128 -0,28
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,019002 -0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:22 Kaynak: AA
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