BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,035796
|-1,10
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,069541
|-0,89
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,063457
|-0,88
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,097900
|-0,78
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,085243
|-0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015366
|-0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029337
|-1,47
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,055963
|-1,10
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019051
|-0,94
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,055022
|-0,92
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,104046
|-0,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016467
|-1,19
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016611
|-1,19
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,016444
|-1,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015902
|-1,14
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,016368
|-1,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016618
|-0,40
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016148
|-0,38
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023716
|-0,36
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011128
|-0,28
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,019002
|-0,25