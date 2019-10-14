BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,042585
|-0,55
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037860
|-0,40
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,046313
|-0,33
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066428
|-0,30
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,037404
|-0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013677
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028580
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015848
|-0,23
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,017559
|-0,20
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016001
|-0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015872
|-0,19
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,016977
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021159
|-0,41
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,023615
|-0,02
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021292
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018136
|-1,85
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,010129
|-1,83
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030085
|-1,83
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030051
|-1,83
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,029126
|-1,82