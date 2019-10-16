BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010260
|-1,03
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,034741
|-0,65
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,067864
|-0,53
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,038054
|-0,51
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,064700
|-0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038109
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012663
|-0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015445
|-0,54
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,017029
|-0,50
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015897
|-0,43
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016060
|-0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021268
|-0,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014197
|-0,27
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017334
|-0,07
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016797
|-0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,023986
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,029416
|-0,25