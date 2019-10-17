Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

9 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034408 -0,96 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034408 -0,96
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,029075 -0,62
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,054782 -0,59
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018079 -0,58
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,026543 -0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015098 -0,43
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013602 -0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068315 -1,22
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017524 -1,22
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018168 -1,21
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,105025 -1,16
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024434 -1,15
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012742 -1,19
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015886 -1,08
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,015370 -1,07
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,016198 -0,98
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015747 -0,94
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017120 -0,79
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014095 -0,72
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010836 -0,67
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016257 -0,64
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012785 -0,63
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018217 -1,02
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032325 -1,02
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030220 -1,02
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030302 -1,01
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029256 -1,00
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044153 -0,02
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027713 -0,01
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021794 -0,01
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025078 -0,01
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059692 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:28 Kaynak: AA
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