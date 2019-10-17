BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,034408
|-0,96
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,029075
|-0,62
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,054782
|-0,59
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,018079
|-0,58
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,026543
|-0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015098
|-0,43
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013602
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,068315
|-1,22
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017524
|-1,22
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018168
|-1,21
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,105025
|-1,16
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,024434
|-1,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012742
|-1,19
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015886
|-1,08
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,015370
|-1,07
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,016198
|-0,98
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015747
|-0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017120
|-0,79
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014095
|-0,72
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010836
|-0,67
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016257
|-0,64
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,012785
|-0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018217
|-1,02
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,032325
|-1,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030220
|-1,02
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030302
|-1,01
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,029256
|-1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,044153
|-0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027713
|-0,01
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021794
|-0,01
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025078
|-0,01
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059692
|-0,01