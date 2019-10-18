BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010211
|-0,28
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,069957
|-0,19
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,098139
|-0,18
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,065508
|-0,18
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,056496
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,016549
|-0,96
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,011853
|-0,39
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,012904
|-0,32
|Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,019056
|-0,28
|Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF
|0,019103
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019823
|-0,44
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012098
|-0,38
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,017398
|-0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,012749
|-0,28
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017072
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027628
|-0,10
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031543
|-0,10
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,029233
|-0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030197
|-0,08
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018204
|-0,07