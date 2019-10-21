Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

2 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037556 -1,33 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055871 -1,11 MetLife Em.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037556 -1,33
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055871 -1,11
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037169 -1,02
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042246 -0,99
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053355 -0,91
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013595 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032048 -2,04
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037816 -1,92
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,076615 -1,00
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033818 -0,93
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,052991 -0,78
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,110398 -0,75
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060899 -0,67
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020868 -1,57
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009989 -1,75
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017887 -1,74
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029774 -1,73
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029676 -1,73
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030728 -1,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:36 Kaynak: AA
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