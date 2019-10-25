BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037504 -0,28 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055826 -0,28 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042230 -0,19 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034334 -0,12 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053424 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013657 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043008 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033875 -0,04 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,020000 0,00 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020844 -0,29 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021352 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030949 -0,79 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027092 -0,77 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028619 -0,74 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017851 -0,56 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029694 -0,56

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)