Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

28 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037504 -0,28 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055826 -0,28 AvivaSA Em.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037504 -0,28
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055826 -0,28
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042230 -0,19
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034334 -0,12
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053424 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013657 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043008 -0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033875 -0,04
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,020000 0,00
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020844 -0,29
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021352 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030949 -0,79
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027092 -0,77
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028619 -0,74
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017851 -0,56
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029694 -0,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:42 Kaynak: AA
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