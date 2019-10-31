BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064025 -0,96 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,098348 -0,81 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,065773 -0,79 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,097518 -0,79 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,076851 -0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015587 -0,40 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013682 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042396 -1,48 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,077456 -1,42 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,104183 -1,36 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019052 -1,32 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067220 -1,30 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,021542 -1,20 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023917 -1,16 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,016041 -0,87 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011724 -0,86 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020538 -0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019485 -0,39 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011564 -0,39 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016830 -0,37 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020892 -0,35 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020728 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,017800 -1,71 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029612 -1,70 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029542 -1,69 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030568 -1,69 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028600 -1,69

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)