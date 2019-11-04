Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030051 -0,46
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028391 -0,17
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041978 -0,15
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,104470 -0,09
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,055268 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013437 -0,56
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012507 -0,18
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,016454 -0,09
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020509 -0,05
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,018445 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024760 -0,27
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017333 -0,25
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016798 -0,23
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011562 -0,20
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,019720 -0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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