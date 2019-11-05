Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042084 -0,48 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042084 -0,48
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037309 -0,46
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,069616 -0,41
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,097761 -0,41
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,065360 -0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033926 -0,21
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012492 -0,12
BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,018581 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020728 -0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017855 -1,22
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029636 -1,21
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029707 -1,20
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031699 -1,20
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030666 -1,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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