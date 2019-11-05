BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042084 -0,48 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037309 -0,46 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,069616 -0,41 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,097761 -0,41 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,065360 -0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033926 -0,21 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012492 -0,12 BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,018581 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020728 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,017855 -1,22 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029636 -1,21 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029707 -1,20 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031699 -1,20 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030666 -1,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)