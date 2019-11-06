BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059657 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,015877 -0,13 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Den. Değ. Gr. EYF 0,015848 -0,08 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017911 -0,04 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,014631 -0,03 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017655 -0,03 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,016771 -0,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF 0,020692 -0,01 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017704 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)