Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059657 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,015877 -0,13
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Den. Değ. Gr. EYF 0,015848 -0,08
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017911 -0,04
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,014631 -0,03
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017655 -0,03
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,016771 -0,02
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF 0,020692 -0,01
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017704 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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