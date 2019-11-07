BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,038348
|-0,50
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,019138
|-0,29
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,070998
|-0,26
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,030791
|-0,25
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,057870
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039628
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017602
|-0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017563
|-0,52
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017820
|-0,51
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017578
|-0,45
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,016552
|-0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019565
|-0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,020422
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028628
|-0,62
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030986
|-0,60
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027098
|-0,59
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017806
|-0,57
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029629
|-0,56