Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037570 -0,16 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037570 -0,16
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042334 -0,12
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046780 -0,06
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067010 -0,05
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056080 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012323 -1,44
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,014625 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020949 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030837 -0,48
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026984 -0,42
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028512 -0,41
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028061 -0,23
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028756 -0,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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