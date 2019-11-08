BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037570 -0,16 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042334 -0,12 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046780 -0,06 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067010 -0,05 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056080 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012323 -1,44 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,014625 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020949 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030837 -0,48 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026984 -0,42 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028512 -0,41 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028061 -0,23 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028756 -0,23

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)