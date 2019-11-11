BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,038519
|-0,10
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066959
|-0,08
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,046745
|-0,07
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064416
|-0,07
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,071201
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043129
|-1,34
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033828
|-1,34
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039587
|-0,75
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022126
|-0,54
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,026467
|-0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,018739
|-0,34
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,016104
|-0,32
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,020447
|-0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,021210
|-0,24
|Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,026388
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,017400
|-0,57
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012012
|-0,44
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,020027
|-0,41
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,013597
|-0,32
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,020978
|-0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028223
|-1,01
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030542
|-0,96
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026728
|-0,95
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017622
|-0,86
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,027821
|-0,86
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)