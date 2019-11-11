BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038519 -0,10 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066959 -0,08 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046745 -0,07 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064416 -0,07 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,071201 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043129 -1,34 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033828 -1,34 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039587 -0,75 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022126 -0,54 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,026467 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,018739 -0,34 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016104 -0,32 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,020447 -0,27 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,021210 -0,24 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,026388 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017400 -0,57 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012012 -0,44 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,020027 -0,41 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013597 -0,32 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,020978 -0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028223 -1,01 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030542 -0,96 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026728 -0,95 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017622 -0,86 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027821 -0,86

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)