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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038489 -0,08 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038489 -0,08
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,070590 -0,06
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,071164 -0,05
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,040099 -0,05
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,019182 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039343 -0,62
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022055 -0,32
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,031318 -0,25
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036134 -0,19
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019209 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017925 -0,13
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,016635 -0,13
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017518 -0,11
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017648 -0,11
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017682 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019581 -0,32
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,024549 -0,11
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017248 -0,10
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,022620 -0,10
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021155 -0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:38 Kaynak: AA
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