BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046896 -0,10 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064619 -0,10 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067178 -0,10 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037668 -0,03 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037736 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033568 -0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012380 -0,27 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016053 -0,22 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034393 -0,08 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,019843 -0,07 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,013408 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017318 -0,46 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025622 -0,24 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017939 -0,19 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,022576 -0,19 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021114 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,017524 -0,89 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029095 -0,88 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029165 -0,88 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028169 -0,88 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031118 -0,88

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)