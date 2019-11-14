BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067024 -0,23 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064485 -0,21 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046802 -0,20 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053786 -0,19 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037618 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013875 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038787 -1,46 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033170 -1,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012311 -0,56 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,078554 -0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054815 -0,25 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,077989 -0,06 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,114380 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021051 -0,12 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025597 -0,10 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017924 -0,08 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,018987 -0,02 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010751 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044573 0,00

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)