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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056322 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056322 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012324 -0,62
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,016949 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021037 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028230 -0,24
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030529 -0,24
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026714 -0,19
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027811 -0,01
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028502 -0,01
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017616 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:08 Kaynak: AA
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