BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056322 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012324 -0,62 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,016949 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021037 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028230 -0,24 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030529 -0,24 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026714 -0,19 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027811 -0,01 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028502 -0,01 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017616 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)