BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056241 -0,14 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042638 -0,12 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037715 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033087 -0,87 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038765 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012233 -0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020999 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,017473 -0,81 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029016 -0,81 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029085 -0,80 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009758 -0,80 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028091 -0,80

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)