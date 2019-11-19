Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056241 -0,14 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056241 -0,14
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042638 -0,12
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037715 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033087 -0,87
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038765 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012233 -0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020999 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017473 -0,81
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029016 -0,81
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029085 -0,80
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009758 -0,80
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028091 -0,80
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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