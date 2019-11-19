BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,056241
|-0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,042638
|-0,12
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037715
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033087
|-0,87
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038765
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012233
|-0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020999
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017473
|-0,81
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029016
|-0,81
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029085
|-0,80
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,009758
|-0,80
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028091
|-0,80