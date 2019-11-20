BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,065543
|-0,43
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,087566
|-0,38
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,035072
|-0,37
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,066951
|-0,34
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010457
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038701
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012203
|-0,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,054902
|-0,19
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,034391
|-0,17
|BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF
|0,018737
|-0,03
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,014731
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020953
|-0,22
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021523
|-0,01