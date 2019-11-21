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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065057 -0,74 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065057 -0,74
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,028448 -0,65
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,071875 -0,65
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,069310 -0,65
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,098812 -0,65
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016231 -0,38
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013892 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045141 -0,86
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038374 -0,84
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032412 -0,70
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077890 -0,69
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020686 -0,69
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,078333 -0,78
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,114339 -0,74
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,063112 -0,71
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,078025 -0,70
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054596 -0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012258 -0,74
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017722 -0,73
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026252 -0,58
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018381 -0,56
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,022858 -0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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