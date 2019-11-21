BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,065057
|-0,74
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,028448
|-0,65
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF
|0,071875
|-0,65
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,069310
|-0,65
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,098812
|-0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016231
|-0,38
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013892
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,045141
|-0,86
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038374
|-0,84
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,032412
|-0,70
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,077890
|-0,69
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020686
|-0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,078333
|-0,78
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,114339
|-0,74
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,063112
|-0,71
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,078025
|-0,70
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,054596
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012258
|-0,74
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,017722
|-0,73
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,026252
|-0,58
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,018381
|-0,56
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,022858
|-0,44