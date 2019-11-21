BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065057 -0,74 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,028448 -0,65 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,071875 -0,65 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,069310 -0,65 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,098812 -0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016231 -0,38 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013892 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045141 -0,86 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038374 -0,84 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032412 -0,70 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077890 -0,69 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020686 -0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,078333 -0,78 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,114339 -0,74 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,063112 -0,71 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,078025 -0,70 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054596 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012258 -0,74 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017722 -0,73 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026252 -0,58 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018381 -0,56 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,022858 -0,44

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)