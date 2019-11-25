BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053489 -0,27 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046649 -0,16 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064301 -0,14 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066792 -0,13 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,038323 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016212 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,084400 -0,55 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,113252 -0,54 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,060141 -0,44 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,113680 -0,44 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,128718 -0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012448 -0,34 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025749 -0,31 NN Hay. Em. Karma EYF 0,112863 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,022597 -0,18 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,020988 -0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)