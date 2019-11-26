BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039086 -0,16 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,030997 -0,07 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064262 -0,06 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,022173 -0,06 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047401 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016153 -0,36 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013902 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,083244 -1,37 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,126792 -1,34 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020579 -1,34 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,111747 -1,33 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,059392 -1,25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025449 -1,17 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014481 -1,05 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012340 -0,87 NN Hay. Em. Karma EYF 0,111991 -0,77 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,020829 -0,76 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012338 -0,56 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017841 -0,43 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019725 -0,30 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,022950 -0,27 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013922 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,027987 -0,28 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030273 -0,26 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026483 -0,23 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009748 -0,14 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017455 -0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)