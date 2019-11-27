Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038949 -0,35 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038949 -0,35
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,071855 -0,18
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,071249 -0,16
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,047090 -0,12
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,063640 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033233 -0,54
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038860 -0,34
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032026 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,016902 -0,27
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,019181 -0,24
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017939 -0,19
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017973 -0,19
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018248 -0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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