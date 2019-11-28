Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064872 -0,42 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064872 -0,42
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099624 -0,26
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087049 -0,24
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,098836 -0,24
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,066581 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016152 -0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,060870 -0,55
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,031880 -0,46
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019682 -0,43
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,076819 -0,42
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020403 -0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,026942 -0,28
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025532 -0,28
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,017054 -0,23
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012386 -0,21
BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF 0,018403 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,020706 -0,14
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012426 -0,10
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010915 -0,09
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020705 -0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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