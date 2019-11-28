BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,064872
|-0,42
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,099624
|-0,26
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,087049
|-0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,098836
|-0,24
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,066581
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016152
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,060870
|-0,55
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,031880
|-0,46
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019682
|-0,43
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,076819
|-0,42
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020403
|-0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,026942
|-0,28
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025532
|-0,28
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,017054
|-0,23
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,012386
|-0,21
|BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF
|0,018403
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,020706
|-0,14
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012426
|-0,10
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010915
|-0,09
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,020705
|-0,04