BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,070914
|-0,14
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,066826
|-0,13
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,071782
|-0,10
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,030944
|-0,10
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,100476
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012300
|-0,49
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,078897
|-0,03
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,023687
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017422
|-0,81
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028937
|-0,81
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,030938
|-0,80
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028013
|-0,80
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029001
|-0,80