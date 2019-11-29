Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,070914 -0,14 NN Hay. Em. Borç. Araç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,070914 -0,14
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,066826 -0,13
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,071782 -0,10
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,030944 -0,10
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,100476 -0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012300 -0,49
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,078897 -0,03
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023687 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017422 -0,81
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028937 -0,81
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,030938 -0,80
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028013 -0,80
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029001 -0,80
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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