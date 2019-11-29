BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,070914 -0,14 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,066826 -0,13 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,071782 -0,10 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,030944 -0,10 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,100476 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012300 -0,49 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,078897 -0,03 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023687 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,017422 -0,81 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028937 -0,81 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,030938 -0,80 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028013 -0,80 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029001 -0,80

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)