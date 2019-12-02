Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066745 -0,37 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066745 -0,37
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034829 -0,34
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064262 -0,33
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046636 -0,32
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,100160 -0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013991 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033115 -1,17
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038801 -0,84
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,128258 -0,39
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,084294 -0,37
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,024997 -0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,115337 -0,43
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,078798 -0,42
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054966 -0,41
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,063634 -0,38
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,028756 -0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021070 -0,38
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019848 -0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030327 -0,34
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028038 -0,22
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026528 -0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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