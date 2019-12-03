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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
6 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,042488-0,12 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:28 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,042488
|-0,12
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,070697
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,054723
|-0,44
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012295
|-0,13
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,034449
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,009730
|-0,15
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029091
|-0,03
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017476
|-0,03
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,017807
|-0,03
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030042
|-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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