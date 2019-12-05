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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
6 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,077406 -0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:52 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,077406
|-0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF
|0,071718
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012317
|-0,44
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,034386
|-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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