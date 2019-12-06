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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039166 -0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039166 -0,07
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,019424 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012297 -0,16
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023794 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017680 -0,44
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029367 -0,44
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031391 -0,44
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028427 -0,44
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029429 -0,44
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030390 -0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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