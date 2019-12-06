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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
6 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039166 -0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:24 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,039166
|-0,07
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,019424
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012297
|-0,16
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,023794
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017680
|-0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029367
|-0,44
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,031391
|-0,44
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028427
|-0,44
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029429
|-0,44
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030390
|-0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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