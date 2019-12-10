BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039040 -0,32 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,071398 -0,18 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,072003 -0,16 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,019406 -0,15 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047514 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016421 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,061273 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,131151 -0,38 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,115827 -0,38 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,099949 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033040 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018000 -0,46 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018032 -0,43 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,016978 -0,39 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018054 -0,38 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018344 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019219 -0,29 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011081 -0,21 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020984 -0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015039 -0,05 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021793 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,017633 -0,09 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017965 -0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029293 -0,09 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028355 -0,09 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031310 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)