BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016367 -0,33 Fiba Em. ve Hay. Kare Port.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016367 -0,33
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014196 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032618 -1,28
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031164 -0,85
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068060 -0,78
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,097928 -0,71
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,058385 -0,70
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015149 -1,13
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025858 -0,74
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021714 -0,58
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,044703 -0,38
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,028838 -0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014579 -0,72
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013232 -0,56
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019119 -0,52
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020214 -0,43
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028977 -0,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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