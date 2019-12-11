BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016367 -0,33 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014196 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032618 -1,28 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031164 -0,85 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068060 -0,78 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,097928 -0,71 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,058385 -0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015149 -1,13 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025858 -0,74 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021714 -0,58 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,044703 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,028838 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014579 -0,72 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013232 -0,56 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019119 -0,52 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020214 -0,43 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028977 -0,41

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)