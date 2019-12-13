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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
6 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056793 -0,11 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:36 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,056793
|-0,11
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,071746
|-0,01
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,038112
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012268
|-1,20
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,034853
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021337
|-0,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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