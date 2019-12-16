BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042889 -0,21 Garanti Em. Hay. Değ.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042889 -0,21
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056733 -0,11
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038096 -0,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010576 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014242 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048319 -0,64
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069527 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015320 -0,50
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,020005 -0,20
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,017426 -0,14
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,018157 -0,08
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017075 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029317 -0,45
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020443 -0,44
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,020020 -0,23
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021293 -0,21
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019343 -0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017621 -0,74
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029276 -0,73
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031289 -0,73
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029337 -0,72
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028339 -0,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Patronlar 2020 asgari ücret teklifini açıkladı
Atlas Global Havayolları, 21 Aralık'ta uçuşlara yeniden başlayacağını açıkladı Ağrı'da öğrenciye ulaşım 25 kuruş Milli Piyango'dan 'büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı' iddialarına yalanlama

Son Dakika Haberleri
20:33 Patronlar 2020 asgari ücret teklifini açıkladı - Son Dakika Ekonomi
20:32 Atlas Global 21 Aralık'ta uçuşlarına başlıyor - Son Dakika Ekonomi
20:00 Atlas Global Havayolları 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlıyor - Son Dakika Ekonomi
19:42 Atlas Global Havayolları, 21 Aralık'ta uçuşlara yeniden başlayacağını açıkladı - Son Dakika Ekonomi
19:27 Ahmet Erdal Antalya’da yılın girişimcisi seçildi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 20:51:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]