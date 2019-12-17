BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039225 -0,43 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,064084 -0,20 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,072247 -0,20 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,028663 -0,20 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,074748 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017679 -0,37 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017062 -0,36 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018147 -0,35 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018454 -0,35 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,019405 -0,32

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)