BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039225 -0,43 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039225 -0,43
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,064084 -0,20
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,072247 -0,20
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,028663 -0,20
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,074748 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017679 -0,37
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017062 -0,36
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018147 -0,35
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018454 -0,35
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,019405 -0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:26 Kaynak: AA
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