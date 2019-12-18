BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,073373 -0,12 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,071801 -0,09 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,067296 -0,07 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,031166 -0,07 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,071743 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,063510 -0,42 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021445 -0,41 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032948 -0,37 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048608 -0,36 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,124835 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026501 -0,21 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018099 -0,15 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,068649 -0,14 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018123 -0,13 NN Hay. Em. Stand. EYF 0,046665 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020485 -0,44 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029391 -0,42 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019441 -0,33 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013485 -0,32 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,026239 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,017982 -0,38 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029873 -0,38 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028911 -0,38 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031990 -0,37 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030913 -0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)