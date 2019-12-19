BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,039046
|-0,45
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,031316
|-0,27
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,058772
|-0,25
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,028592
|-0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,056365
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016562
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,069963
|-0,86
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,087166
|-0,77
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,123946
|-0,71
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,116915
|-0,71
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,059667
|-0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,015219
|-0,87
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018335
|-0,61
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017991
|-0,60
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,018020
|-0,57
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026351
|-0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029203
|-0,64
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020357
|-0,62
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013414
|-0,53
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019352
|-0,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015073
|-0,45