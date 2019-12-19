BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039046 -0,45 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039046 -0,45
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,031316 -0,27
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,058772 -0,25
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,028592 -0,24
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056365 -0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016562 -0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069963 -0,86
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,087166 -0,77
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,123946 -0,71
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,116915 -0,71
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,059667 -0,71
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015219 -0,87
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018335 -0,61
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017991 -0,60
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018020 -0,57
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026351 -0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029203 -0,64
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020357 -0,62
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013414 -0,53
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019352 -0,46
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015073 -0,45
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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