BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039004 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048660 -0,32 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066989 -0,28 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069759 -0,27 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,039981 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036003 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012369 -0,19 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,035646 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021804 -0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031634 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)