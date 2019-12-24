BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030484
|-0,38
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,031479
|-0,38
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,032579
|-0,38
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,018652
|-0,35
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,030202
|-0,35
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018327
|-0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030444
|-0,32
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,029460
|-0,32
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,029664
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,045016
|-0,13