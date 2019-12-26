BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010915 -0,12 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052775 -0,11 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091135 -0,10 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073850 -0,10 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,081209 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042792 -0,20 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033772 -0,16 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036294 -0,10 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,101678 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,035770 -0,15 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,121737 -0,13 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,083399 -0,13 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,067158 -0,12 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024448 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021882 -0,08 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022008 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010119 -0,86 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018271 -0,77 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030353 -0,76 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029371 -0,76 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031385 -0,76

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)