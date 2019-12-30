BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,063727
|-0,07
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,120470
|-0,07
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,136414
|-0,07
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,061119
|-0,07
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,104050
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,015738
|-0,09
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,018475
|-0,06
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,069565
|-0,05
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,021819
|-0,03
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,036408
|-0,02