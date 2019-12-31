BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,062572 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,062572 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036461 -0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,018180 -0,39
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,018183 -0,31
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,013985 -0,26
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,020655 -0,21
Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,021756 -0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021908 -0,74
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012726 -0,44
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021299 -0,43
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015204 -0,43
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013840 -0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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