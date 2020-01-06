BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,045347 -0,19 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,045347 -0,19
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049202 -0,19
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070795 -0,17
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039595 -0,16
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067829 -0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016869 -0,63
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014682 -0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,064606 -2,29
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,135656 -2,21
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032581 -2,16
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,127868 -2,12
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,026339 -2,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026972 -2,00
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015768 -1,67
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021822 -1,41
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,068245 -1,29
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012946 -1,27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020394 -1,91
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030765 -1,83
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021443 -1,72
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014177 -1,71
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,024960 -0,97
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032925 -0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:06 Kaynak: AA
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