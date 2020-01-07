BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,039461
|-0,34
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,072140
|-0,24
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,059334
|-0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,033781
|-0,22
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,031618
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016764
|-0,62
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014617
|-0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,049035
|-2,72
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,070458
|-2,65
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,031842
|-2,27
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,132620
|-2,24
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,025750
|-2,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026436
|-1,99
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,021486
|-1,54
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,068652
|-1,49
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,045809
|-1,39
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,029836
|-1,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019985
|-2,01
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013909
|-1,89
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030235
|-1,72
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021092
|-1,64
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014946
|-1,09