BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039440 -0,08 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039440 -0,08
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067958 -0,06
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070962 -0,05
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,058243 -0,04
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,044273 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036563 -0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,057854 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022023 -0,10
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012775 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034898 -0,30
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019558 -0,30
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030909 -0,30
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,031666 -0,30
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032351 -0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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