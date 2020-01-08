BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039440 -0,08 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039440 -0,08 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067958 -0,06 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070962 -0,05 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,058243 -0,04 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,044273 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036563 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,057854 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022023 -0,10 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012775 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034898 -0,30 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019558 -0,30 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030909 -0,30 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,031666 -0,30 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032351 -0,30 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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