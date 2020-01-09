BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,070740
|-0,31
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067779
|-0,26
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,039383
|-0,14
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,040556
|-0,13
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,039380
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,049205
|-0,50
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,032111
|-0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,034197
|-0,28
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,071135
|-0,19
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043391
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,015594
|-0,40
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,017520
|-0,34
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,020626
|-0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,012593
|-0,25
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,022353
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021241
|-0,84
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030446
|-0,84
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,020105
|-0,77
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014013
|-0,67
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,026884
|-0,38