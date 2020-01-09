BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070740 -0,31 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070740 -0,31
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067779 -0,26
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039383 -0,14
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040556 -0,13
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039380 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,049205 -0,50
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032111 -0,43
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,034197 -0,28
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071135 -0,19
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043391 -0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015594 -0,40
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017520 -0,34
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,020626 -0,28
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012593 -0,25
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,022353 -0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021241 -0,84
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030446 -0,84
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020105 -0,77
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014013 -0,67
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,026884 -0,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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