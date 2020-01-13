BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040071 -0,16 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040071 -0,16
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038830 -0,14
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048744 -0,11
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039101 -0,09
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,055686 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036361 -0,13
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,051571 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012329 -0,11
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,057555 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021748 -0,08
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022134 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028797 -0,35
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032912 -0,35
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019052 -0,25
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031874 -0,24
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030871 -0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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