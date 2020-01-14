BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036375
|-0,36
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,038751
|-0,20
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,073724
|-0,19
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,057585
|-0,18
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,048665
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043402
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012263
|-0,54
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,022447
|-0,20
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,035742
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021698
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,030032
|-0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,030776
|-0,23
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019009
|-0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031574
|-0,22
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,030802
|-0,22