BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036375 -0,36 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036375 -0,36
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038751 -0,20
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073724 -0,19
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,057585 -0,18
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048665 -0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043402 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012263 -0,54
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,022447 -0,20
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,035742 -0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021698 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030032 -0,24
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,030776 -0,23
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019009 -0,23
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031574 -0,22
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030802 -0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması: Türkiye baskıya boyun eğmedi
Türkiye'nin yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor Üzüm üreticisi 'gezen tavuk' hayalini gerçekleştirdi! Şimdi siparişlere yetişemiyor Son dakika: Borsa günü tarihi rekorla tamamladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 21:34:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]