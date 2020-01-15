BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,046212
|-0,03
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,073514
|-0,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,019964
|-0,03
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,074254
|-0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,034451
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036565
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012235
|-0,23
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019173
|-0,07
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,017907
|-0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018323
|-0,01
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019171
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012838
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,010444
|-0,04
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,030537
|-0,04
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,030022
|-0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,030766
|-0,03
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019004
|-0,03