BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046212 -0,03 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,073514 -0,03 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,019964 -0,03 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,074254 -0,03 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034451 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036565 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012235 -0,23 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019173 -0,07 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017907 -0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018323 -0,01 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019171 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012838 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010444 -0,04 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,030537 -0,04 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030022 -0,03 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,030766 -0,03 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019004 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)